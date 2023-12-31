المصري البورسعيدي في مجموعة متوازنة بكأس الرابطة

أوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة والتي أقيمت ظهر اليوم الأحد، نادي المصري البورسعيدي بالمجموعة الرابعة رفقة كل من المقاولون العرب و البنك الأهلي و الجونة.

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثاني إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل المصري البورسعيدي مشواره بالبطولة بمواجهة نظيره المقاولون العرب، على أن يواجه البنك الأهلي في المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام الجونة، على أن يتم تحديد موعد وملاعب المبارايات لاحقاً.

وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم ٨ يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري البورسعيدي - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.