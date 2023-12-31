إزالة 3 حالات تعدى في بهجورة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ ٣ ازالات فورية، بناء مخالف للقانون بزمام قروى الغربى بهجورة .

جاء ذلك بحضور مصطفى عمران رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة وناجح حلمى سكرتير القرية وفنى التنظيم، وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أنه اثناء قيام رئيس مجلس قروى الغربى بهجورة بالمرور والمتابعة لتفقد حالات البناء المخالف، حيث تم رصد عدد ثلاث حالات وتم تنفيذ الازالة الفورية وبياناتهم كلاتى .

الاولى تنفيذ ازالة فورية بناحية القمانة على مساحة 6 قراريط، بناء عبارة عن بلوك ابيض ومونة الاسمنت.

والثانية على مساحة واحد قيراط بمنطقة دير العجايبى بناء على املاك الدولة عبارة عن بناء بالبوك الابيض ومونة الاسمنت.

والثالثة بناء على الارض الزراعية بالقمانة على مساحة واحد قيراط بناء على املاك الدولة بالبلوك ومونة الاسمنت، والثالثة بالقمانة بناء على ارض زراعية على مساحة 87 مترتقريبا بالبلوك الابيض ومونة الاسمنت . وتم تنفيذ الازالة الفورية حتى سطح الارض وتم التنبية على المواطن المخالف برفع مخلفات الهدم واعادة زراعة الارض مره اخرى .

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.