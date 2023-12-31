جمباز الأهلي يحصد ذهبية بطولة الجمهورية

تمكن الفريق الأول للجمباز «رجال» بالنادي الأهلي من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في فعاليات بطولة الجمهورية في الفردي العام والفرق للعام الثالث على التوالي، التي أقيمت بنادي مدينة نصر.



وقدم الفريق الأحمر خلال اللقاء ، عرضًا قويًّا للغاية خلال المنافسات ليحسم لقب بطولة الجمهورية عن جدارة واستحقاق، حيث جاء الفريق في المركز الأول بمشاركة كل من: عمر العربي، ويحيى عصام، ومروان عصام، ومحمد مختار، وعبد الرحمن رضا.

ومن جانبه عبر الدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالنتائج المميزة للفريق، مؤكدًا ثقته في اللاعبين لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات رئيس جهاز الجمباز بالأهلي ..

وأضاف رئيس جهاز الجمباز بالنادي خلال تصريحاته عقب التتويج: كل اللاعبين قدموا مستوى مميزًا خلال المنافسات، وتعاهدوا على الفوز، من أجل الصعود إلى منصة التتويج وحسم لقب البطولة، لافتًا إلى أن شخصية الأهلي وراء الفوز باللقب.

واختتم الدكتور محمد فؤاد حديثه قائلًا: أتمنى التتويج بجميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

يقود جهاز الجمباز الدكتور محمد حبيب فؤاد رئيسًا، ويعاونه دكتور كريم علي، ‏المدرب العام لقطاع الرجال، ودكتورة مها حنفي مدربة قطاع الآنسات، و هارير جاسبريان مدير فني رجال، والدكتور هشام عبد الحميد مدير المدارس والأكاديميات، ودكتور محمد خطاب نائبًا لمدير الأكاديميات والمدارس، ‏والدكتور حسين البسيوني مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد، وأحمد عاشور نائب مدير المدارس والأكاديميات بالشيخ زايد.‏

ويتكون يضم الجهاز الإداري للفريق الأحمر من يحيى الجيوشي مديرًا إداريًّا، ويحيى مصطفى، ووائل ياسين، وعمر جمال عباس، وشكري رفعت، وعمرو المغربي إداريين، ويقود الجهاز الطبي الدكتور أحمد مسعد (طبيب الجهاز) ‏والدكتور أحمد علاء والدكتورة هانم محمد إخصائيا العلاج الطبيعي.‏