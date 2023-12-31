هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟.. إجازات شهر يناير

إجازة رسمية.. يزيد البحث عن إجازة رأس السنة الميلادية طبقًا لجدول الإجازات المُعلن عنه من مجلس الوزراء، فإن رأس السنة الميلادية التي توافق يوم الاثنين المقبل 1 يناير 2024، ليست إجازة رسمية في مصر، وبناءً عليه فإن موظفي القطاع العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات يبدأون عملهم ودراستهم بشكل طبيعى هذا اليوم.

إجازة البنوك رأس السنة الميلادية 2024

وقد كشف البنك المركزي المصري، أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في السوق المصرية، يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يُستأنف العمل يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

ومن المقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، إجازة رسمية في مصر لموظفي القطاع العام والخاص والطلاب للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وهذه العطلة تكون مدفوعة الأجر.

عطلات شهر يناير 2024

ولن تكون إجازة عيد الميلاد التي توافق يوم 7 يناير 2024، هي الإجازة الرسمية الوحيدة خلال شهر يناير، إذ نحتفل، يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة وعيد الشرطة المصرية، كإجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ وفيما يلى قائمة الإجازات والعطلات الأسبوعية خلال يناير 2024:

11 إجازة رسمية في يناير 2024

الاثنين الموافق 1-1-2024 (إجازة لموظفي البنوك فقط)

الجمعة الموافق. 5-1- 2024 (إجازة أسبوعية).

السبت الموافق.6 -1- 2024 (إجازة أسبوعية)

الأحد الموافق 7 -1- 2024 (إجازة عيد الميلاد المجيد).

الجمعة الموافق 12 -1-2024 (إجازة أسبوعية).

السبت الموافق 13 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

الجمعة الموافق 19 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

السبت الموافق 20 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

الخميس الموافق 25 -1- 2024 (إجازة عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير).

الجمعة الموافق 26 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).

السبت الموافق 27 -1- 2024 (إجازة أسبوعية).