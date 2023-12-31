موعد مباراة منتخب مصر الودية مع تنزانيا

بدأ منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، في شد الرحال والاستعداد بشكل رسمي للبطولة المرتقبة في كوت ديفوار، التي تستضيف كأس الأمم الأفريقية، والتي ستنطلق في يناير المقبل.

أعلن روي فيتوريا، أمس السبت، عن قائمة المنتخب النهائية التي ضمت 27 لاعبًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، التي يسبقها مباراة ودية مع منتخب تنزانيا.

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا:

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر وديًا نظيره منتخب تنزانيا يوم الأحد المقبل، الموافق 7 يناير، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام على ستاد القاهرة الدولى.

جاء القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبدالمنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".