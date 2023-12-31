تحصين 8832 رأس ماشية بمدينة قوص

صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، ان قسم الوقاية بالإدارة البيطرية قام بتحصين ٨٨٣٢ من رؤوس الماشية من الأبقار والجاموس ضد امراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع في اطار خطة الادارة للقضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة.

واضاف رئيس المركز أنه بالإضافة الي اعمال التحصينات تم تقديم العلاج ٧٦ رأس، كما ان قسم الارشاد بالإدارة قام بعقد عددا من الندوات التثقفية لصغار المربين حول طرق تغذية الماشية وكيفية تتبع الحالة الصحية لها، هذا فضلا انه تم اعدام ٢٠ كلب من الكلاب الضالة.

واشار قدري، الي انه يتم استخدام سنون إستعمال مرة واحدة لكل رأس، ويقوم بالتحصين فريق عمل مدرب على أعلى مستوى، مع تطبيق إجراءات الأمان الحيوى، للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدا علي أهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالأمراض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تقوم الحملات بعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات وكذلك ندوات ارشاديه للمربين باهميه التطعيم وكذلك التأمين علي الحيوانات.

واكد قدري علي أن الدولة تبذل جهود حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم اللازم لوقايتها، موجهًا جميع رؤساء الوحدات القروية بضرورة توفير كافة التسهيلات لإنجاح الحملات التي تطلقها الجهات الحكومية و الاهلية لتحصين مواشي المربيين، من خلال الإعلان عن موعدها واماكن تمركزها، ومناشدًا المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين وسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.