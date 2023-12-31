رئيس جامعة سوهاج يهنئ البابا تواضروس الثاني بالعام الميلادي الجديد

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج التهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٤م.

وأكد حسان أن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالى و حائط الصد القوي لمواجهة محاولات زرع الفتنة والتحديات التي تواجه بلادنا خارجيًا وداخليًا، وذلك تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً الله ان تزداد أواصر المحبة والسلام ، وأن يديم علينا نعمة التآخي بين جميع أبناء الوطن مسلمين وأقباط، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الشعب الآبي الكريم.

وأن يبقي وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.