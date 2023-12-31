أستاذ علوم سياسية: علامة استفهام حول فشل إسرائيل بعملية طوفان الأقصى (فيديو)

كشف الدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية، عن وجود علامة استفهام حول فشل إسرائيل مخابراتيا وعسكريا في 7 أكتوبر خلال عملية “طوفان الأقصى”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المحللين السياسيين يقولون إن هذا الفشل عجيب وغريب ومثير للجدل، متابعا: "هم يقولون إذا كان هناك فشل مخابراتي فلماذا كان هناك فشلا عسكريا أيضا.

وأشار إلى أن إسرائيل ليست دولة كبيرة، لكنها دولة صغيرة، وكل مواطنيها جنودها ويحصلون على الخدمة الإجبارية، وهذا المجتمع معسكر بدرجة كبيرة.

وأوضح أن دولة الاحتلال بها لجان تحقيق وشفافية لمعرفة أسباب ما يحدث، ولكن بسبب أجواء الحرب يجري تأجيل المحاسبة إلى نهاية الحرب، ولكن الفشل يبقى مثيرا للجدل بالنسبة إلى دولة مخابراتية واستثنائية في التجسس على الداخل في دولة الاحتلال وخارجها، وبخاصة أنها حكمت غزة لفترة طويلة وعدد كبير من سكان القطاع يعملون في إسرائيل.

مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وفي سياق متصل يواصل الاحتلال، القصف الجوى والبرى والبحرى على أنحاء متفرقة وسط كارثة إنسانية متفاقمة بمشاركة 30 ألف عنصر فى معركة خان يونس جنوباً بـ6 ألوية مقاتلة، 6 ألوية كاملة تقاتل منذ شهر ونصف بينما ينضم لواء سابع بعد فشل القوات فى إحراز تقدم وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر فى المخيم، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة. وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذى يشهد منذ 4 أيام قصفًا مكثفًا جوًا وبرًا، ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي عدة قذائف وسط مخيم «جباليا» شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوبًا.

ووثقت إحدى الكاميرات داخل قطاع غزة المحتل، مجزرة جديدة شنتها قوات الاحتلال على مدنيين، تم قصفهم أثناء تناولهم للغداء ليظهر فى مقطع الفيديو المتداول تناثر أشلاء المدنيين العزل على الطريق، فى مشهد مستمر لجرائم المحتل الصهيوني النازي للشهر الثالث على التوالى واعتقل الاحتلال مصابين داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكري شرق قلقيلية، بالضفة المحتلة.

دمرت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت المئات من الطواقم الطبية.