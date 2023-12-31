الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر وموزمبيق .. موعد مواجهة المنتخب الأولى بأمم أفريقيا

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، في نسختها المقبلة بدولة كوت ديفوار ، على أن تأتي المواجهة الأولى أمام موزمبيق فى تمام السابعة من مساء يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار ، لحساب مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
 

txt

قائمة المنتخب السعودي لكأس أمم آسيا 2023


ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة منتخبات "غانا ، الرأس الأخضر وموزمبيق وتنطلق فعاليات البطولة 13 يناير 2024، على أن تنتهي 11 فبراير.

ويخوض المنتخب الوطني المنافسات بقائمة لاعبين على النحو التالي :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد..

 خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

 خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.

مواد متعلقة

هاتريك قاعود يقود البنك الأهلي للفوز على المقاولون في الدوري

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية