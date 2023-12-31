مصر وموزمبيق .. موعد مواجهة المنتخب الأولى بأمم أفريقيا

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، في نسختها المقبلة بدولة كوت ديفوار ، على أن تأتي المواجهة الأولى أمام موزمبيق فى تمام السابعة من مساء يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار ، لحساب مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.





ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة منتخبات "غانا ، الرأس الأخضر وموزمبيق وتنطلق فعاليات البطولة 13 يناير 2024، على أن تنتهي 11 فبراير.

ويخوض المنتخب الوطني المنافسات بقائمة لاعبين على النحو التالي :

في حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد..

خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.