الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تعلن عن تصفية منفذي الهجوم على بيلجورد

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها نفذت هجومًا صاروخيًا على فندق كان بداخله عدد من المسؤولين في المخابرات والجيش الأوكراني و200 من المرتزقة الأجانب، وذلك ردا على القصف الأوكراني لمدينة بيلجورود أمس السبت.

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أعلنت "الدفاع الروسية" - في بيان اليوم، الأحد، عن تنفيذ التصفية كالآتي "من خلال ضربة صاروخية عالية الدقة على مجمع فندق "خاركوف بالاس"، تم القضاء على مسؤولين في المخابرات والقوات المسلحة الأوكرانية الذين شاركوا بشكل مباشر في التخطيط وتنفيذ الهجوم الإرهابي على بيلجورود". 

أضاف البيان "تواجد في الفندق أيضا ما يصل إلى مائتي شخص من المرتزقة الأجانب كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية على الأراضي الروسية المتاخمة لأوكرانيا".

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