الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس أول أسبوع من العام الجديد (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في أول أسبوع من العام الجديد 2024.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد”، المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد، إن البلاد شهدت اليوم شبورة مائية كثيفة، خصوصًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع، إذ تتكون نتيجة انخفاض درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، موضحة أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وتوقعت أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في فترات الليل على الأنحاء كافة، إذ تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية في بعض المناطق.

وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة عند السير على الطرق خلال فترة الصباح الباكر، حيث تنخفض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في فترات الليل، خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس ليلة رأس السنة:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وذلك بالتزامن مع احتفالات ليلة رأس السنة.

كشفت الأرصاد الجوية، الطقس السائد معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء حتى الخميس المقبل، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.