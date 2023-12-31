التعليم العالي: حققنا قفزة كبيرة بالتصنيفات العالمية في البحث العلمي (فيديو)

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيق مصر قفزة كبيرة في التصنيفات العالمية بالبحث العلمي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التعليم العالي أحد القطاعات الأساسية في الدولة التي حظيت باهتمام ورعاية القيادة السياسية خلال السنوات الماضية.

وشدد على أن الوظيفة الأساسية للبحث العلمي مواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات بالدولة المصرية وهو ما حدث على مستوى التدريس في الجامعات والبحث العلمي.

تصنيف الجامعات المصرية:

عن تصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولي، قال إن هذه المسألة مرتبطة بمشروعات الابتكار، فالبحث العلمي ليس مجرد دراسات تُنر محليًا، لكن حققوا معدلات في النشر الدولي على مستوى الجامعات في المراكز البحثية.

وأوضح: "هناك تطور ملحوظ جدًا في تصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات العالمية، ففي بعض التخصصات دخلت الجامعات المصرية نادي المائة، وكل ذلك تحقق من خلال تحفيز بيئة العمل في الجامعات والمراكز البحثية".