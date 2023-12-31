أوكرانيا تعلن تصدير 13 مليون طن من البضائع عبر البحر الأسود

أعلنت أوكرانيا، أنها صدّرت نحو 13 مليون طن من البضائع منذ إنشاء ممر بحري في البحر الأسود في أغسطس، أصبح مهما للغاية لتجارتها رغم التهديدات الروسية بالقصف.

قال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، السبت، إن 400 سفينة تولت نقل هذه الشحنات البالغة حوالي "13 مليون طن".

أعرب عن "امتنانه" للجيش الأوكراني والشركاء الدوليين لضمان نشاط هذا الممر "في ظل ظروف العدوان العسكري".

تمكن الجيش الأوكراني من إبعاد السفن الروسية من جنوب غرب البحر الأسود وفتح ممر بحري لتصدير الحبوب الأوكرانية، متجاهلا التهديدات بالقصف.

أنشئ هذا الممر في أغسطس لربط موانئ جنوب أوكرانيا ومضيق البوسفور، بعد أسابيع من تعليق موسكو اتفاق الحبوب المبرم بين البلدين المتحاربين.

أتاح هذا الاتفاق تصدير 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود في عام واحد.

تزداد أهمية هذا الممر مع إغلاق العديد من الطرق البرية في الأشهر الأخيرة بسبب تظاهرات لسائقي الشاحنات البولنديين الغاضبين من المنافسة "غير العادلة" من زملائهم الأوكرانيين.

هددت روسيا باستهداف السفن التي تدخل الموانئ الأوكرانية أو تبحر منها، بينما تستهدف البنى التحتية للموانئ والحبوب.

انفجر لغم بسفينة تجارية ترفع علم بنما كانت متوجهة إلى ميناء أوكراني لتحميل الحبوب هذا الأسبوع، ما أدى إلى إصابة اثنين من البحارة.

من جهته، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت بالنجاحات البحرية لبلاده، قائلا إن قواته "بسطت سيطرتها على البحر" هذا العام