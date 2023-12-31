نشاط في حركة تداول البضائع والشاحنات بموانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة 1024 شاحنة بضائع و463 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة و563 شاحنة بضائع و448 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و461 شاحنة بضائع و15 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة و تغادرالميناء السفينة بوسيدون اكسبريس و استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى NAG NUM وامل وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى امل والحرية ودليلة.

كما تم تداول 2200 طن بضائع عامة ومتنوعة و282 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة KALINA وعلى متنها 356 سيارة بوزن 700 طن قادمة من جدة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1558 راكبا بموانيها.



وفى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .