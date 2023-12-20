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عاجل.. حصاد عمليات المقاومة الفلسطينية في الـ 72 ساعة الأخيرة
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الحوثي يهدد بضرب البوارج الأمريكية.. ماذا يحدث في البحر الأحمر؟

بوابة الوفد الإلكترونية

استمر الحوثي في تهديد واشنطن وإسرائيل، بعد التصريحات الخطيرة بشأن التحالف الدولي لحماية البحر الأحمر من خطر الحوثي، إذا ما قام بتهديد سفن إسرائيلية أو تدعم الكيان الصهيوني.

 

وأعلن الحوثيون أنهم سيضربون البوارج الأمريكية إذا استهدفت واشنطن اليمن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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تحالف دولي لحماية إسرائيل في البحر الأحمر.. كيف رد الحوثي؟

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أبرز شركات الشحن البحري التي حولت مسارها من البحر الأحمر

تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه الوحشية

 

وكانت جماعة الحوثي قد صرحت بأن التحالف الدولي الذي أعلنته الولايات المتحدة بحجة حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، جزء لا يتجزأ من العدوان على الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تشجيع الاحتلال على مواصلة جرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضافت الجماعة "نحن لا نمثل أي تهديد لأي دولة، لأننا نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية".

 

استمرار الحرب على غزة 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئى.

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