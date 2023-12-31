عاجل.. مصرع 151 شخصًا في زلزال مدمر بالصين والعثور على مفقودين

وصلت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب شمال غربي الصين ، إلى 151 شخصًا في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي، وذلك حتى اليوم الأحد.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 34 شخصًا في تشينغهاي صباح اليوم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط وذلك بعد العثور على آخر شخصين كانا في عداد المفقودين إثر الزلزال، وفقاً لمقر الإغاثة من الزلازل بالمقاطعة.

وأودى الزلزال، الذي وقع يوم 18 ديسمبر الجاري، بحياة 117 شخصًا في قانسو، وفقًا للسلطات المحلية بالمقاطعة.