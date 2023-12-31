الأحد 31 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. مصرع 151 شخصًا في زلزال مدمر بالصين والعثور على مفقودين

بوابة الوفد الإلكترونية

وصلت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، والذي ضرب شمال غربي الصين ، إلى 151 شخصًا في مقاطعتي قانسو وتشينغهاي، وذلك حتى اليوم الأحد.

txt

أسوشيتيد برس تكشف عن فاتورة الخسائر الصينية جراء الزلزال الأخير

txt

تشينغهاي تعلن عن وفاة 22 مواطن جراء الزلزال الصيني

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 34 شخصًا في تشينغهاي صباح اليوم، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط وذلك بعد العثور على آخر شخصين كانا في عداد المفقودين إثر الزلزال، وفقاً لمقر الإغاثة من الزلازل بالمقاطعة.

وأودى الزلزال، الذي وقع يوم 18 ديسمبر الجاري، بحياة 117 شخصًا في قانسو، وفقًا للسلطات المحلية بالمقاطعة.

مواد متعلقة

الصين تخصص 4.23 مليور دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 127 قتيلا

الصين تصرف 250 مليون يوان لجهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر

الرئيس الصيني يكشف عن خطط الإغاثة لمنكوبي الزلزال

ضحايا الزلزال يكافحون مع حلول فصل الشتاء في المغرب
الجريدة الورقية