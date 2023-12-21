الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تشينغهاي تعلن عن وفاة 22 مواطن جراء الزلزال الصيني

زلزال في مقاطعة تشينغهاي
زلزال في مقاطعة تشينغهاي

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينغهاي إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب شمال غربي الصين في منتصف ليل الاثنين الماضي، أودى بحياة 22 شخصا في المقاطعة.

txt

الصين تخصص 4.23 مليور دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال

txt

الصين: وقف إطلاق النار بغزة يمثل الأولوية الأكثر أهمية في الوقت الراهن

وكشفت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة لوكالة انباء الشرق الأوسط، إنه حتى الساعة 8:56 مساء أمس الأربعاء، أدت الكارثة إلى إصابة 198 شخصا بجروح في تشينغهاي، فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين كما تم تأكيد مقتل 113 شخصا في قانسو حتى صباح أمس الأربعاء.

ومن جانبه قال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن الزلزال حدث في الساعة 11:59 منتصف ليل الاثنين الماضي وبلغ عمقه البؤري 10 كيلومترات وأن مركز الزلزال هو بلدة ليوقو، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.

مواد متعلقة

الصين تصرف 250 مليون يوان لجهود إعادة الإعمار في أعقاب الزلزال المدمر

زلزال يضرب الصين.. أعنف الزلازل خلال السنوات الماضية

الصين تعلن رفع الاستجابة الطارئة للزلازل إلى المستوى الثاني

زلزال الصين.. ارتفاع عدد الضحايا لـ أكثر من 110 أشخاص

ارتفاع عدد قتلى زلزال الصين وتفعيل حالة الطوارئ

رئيس الصين يهنئ الأمير مشعل الصباح بمناسبة تقلده سدة الحكم في الكويت
الجريدة الورقية