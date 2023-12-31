أماكن صرف معاشات شهر يناير 2024.. يكثف أصحاب المعاشات المعاشات الذين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن، البحث عن أماكن صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة، يأتي ذلك قبل ساعات من صرف المعاش لشهر يناير 2024.

أماكن صرف معاشات يناير 2024

ويمكن صرف المعاشات لشهر يناير 2024، من منافذ شركة فوري، مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، وماكينات الصرف الآلي ATM المنتشرة في محافظات الجمهورية.

الحد الأدنى للمعاشات

ويرتفع الحد الأدنى للمعاشات من بداية يناير ليكون 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، كما يزداد الحد الأقصى للمعاشات، ليكون 10 آلاف جنيه، بدلًا من 8720 جنيهًا.

قيمة معاشات المؤمن عليهم

وجاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدني والحد الأقصى وذلك بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم.