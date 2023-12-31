وزارة الزراعة: إطلاق 16 سيارة منافذ بيض متحركة غدًا بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة، أنه سيتم اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر الساعة العاشرة صباحا إطلاق سيارات منافذ البيض المتحركة والتي يصل عددها 16 سيارة إلى محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة من أمام مبنى الاصلاح الزراعي بالدقي.

توفر السلع الغذائية الأساسية

وأوضحت الوزارة أن هذه المنافذ توفر السلع الغذائية الأساسية فى منافذ الزراعة بمحافظات الجمهورية بالكميات التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرحها من المزارعين رأسًا الى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

وكانت أسعار البيض اليوم السبت 30 ديسمبر مستقرة نسبيًا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 115 جنيها في المزرعة، وتباع كرتونة البيض الأحمر للمستهلك بدءا من 120-125 جنيها.

أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت 120 جنيها في المزرعة، وتباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 125 جنيها.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 65 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 70 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 74 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 135 ل 150 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.

ويتراوح سعر كيلو الأوراك بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر الكبد والقوانص بين 65 و70 جنيها للكيلو.

ويتراوح سعر الأجنحة بين 45 و 60جنيها.

سوق الدواجن

وتهتم ربات البيوت يوميا بالبحث عن أسعار البيض والدواجن بالأسواق قبل الشراء، التى أصبحت مستقرة إلى حد كبير بعد تذبذبات كبيرة أصابت سوق الدواجن خلال الفترة الماضية بسبب قلة أسعار الأعلاف إلا أنه بفضل الجهود الحكومية استقر السوق مرة أخرى.