"سليمان" مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرفا على محطات شتلات القصب

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي للسياسات الزراعية ومشرف تنفيذي على محطات شتلات القصب.

الخبرات العلمية والإدارية

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية لكفاءات القطاع الزراعي، حيث أصدر الوزير قرارا بتكليف د. عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للقيام بتسير أعمال رئيس مركز البحوث الزراعية خلفا للدكتور محمد سليمان الذي بلغ سن المعاش.

وأعرب وزير الزراعة عن تقديره للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.

وأضاف الوزير أن د. محمد سليمان يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الزراعة، حيث شغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية لمدة 10 سنوات، وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال البحث العلمي الزراعي، كما أنه يتمتع بقدرات قيادية وإدارية متميزة، مما يؤكد حرص الوزارة على الاستفادة من خبراته وقدراته في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتنمية الزراعية.