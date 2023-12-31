خلال الآونة الأخيرة باتت ظاهرة التربح من خلال نشر مواد مُخلة أو غير قانونية عبر تطبيق "تيك توك" او غيره من البرامح المدفوعة الأجر ، صيدًا سهلًا للإيقاع بذوي النفوس الضعيفة، الذين يتساقطون وراء شهوة جشع المادة، حتى ولو أرغمتهم الظروف على ضرب الأعراف المجتمعية، عرض الحائط.

حصاد 2023.. بلوجرز التيك توك يثيرون عواصف الجدل الأخلاقي

ظهر لنا نجوم على صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي،نجوما من عالم اخر لديهم المتابعات بالملايين، ويطلقون على أنفسهم «التيك توكر» و«البلوجر» و«اليوتيوبرز»، قادهم هوس التريند والشهرة وجمع الأموال ، ولو في سبيل ذلك يتنازلوا عن أبرز معتقداتهم ومبادئهم أو الأخلاقيات التي طالما عاهدناها داخل مجتمعاتنا، للوقوع تحت طائلة القانون، لتكون نهايتهم داخل غياهب السجون في انتظار مصير غير معلوم.

وخلال عام 2023 كان هناك الكثير من الوقائع ورصد العديد من الحكايات لرجال وبنات وسيدات من مشاهير التيك توك واليوتيوب، اتهموا بالتحريض على الفجور.

ومن خلال التقرير التالي نعرض جرائم البلوجر والتيك توكر المنافية للأخلاق والآداب، والذين سقطوا في قبضة الأمن وتم الحكم عليهم أو ينتظرون جلسات لمحاكمتهم، وآخرهم كروان مشاكل وسماح مصطفى المعروفة إعلاميا بـ أنجى حمادة.

كروان مشاكل

كان آخر هؤلاء «التيك توكر»، مروان مشاكل ، الذى ظهر مع المذيعة المغمورة أنجي حمادة فى فيديو المطبخ، فتقدم أحد المحامين ببلاغ ضده للنائب العام، وصدر قرار في 28 نوفمبر الماضي بضبطه وإحضاره، عقب انتشار مقطع فيديو المطبخ المخل والمنافي لقيم مجتمعنا المصري وشكلت الأجهزة الأمنية مأمورية أمس لإلقاء القبض عليه.

ومن ثم جددت له النيابة قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على الفسق والفجور والمتهم بنشر فيديوهات مخلة تحرض على الفسق والفجور بالاشتراك مع المذيعة إنجي حمادة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

أنجي حمادة في فيديو المطبخ

أما المذيعة أنجي حمادة،والتي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي لايام متواصلة ، تعد من ابزر التيك توك الاتي بثت علي الفسق والفجور في عام 2023، وذلك بعد انتشار فيديو غير أخلاقى لها والمعروف بـ “فيديو المطبخ”، حيث ظهرت فيه المذيعة المغمورة رفقة التيك توكر كروان مشاكل، وهما يرقصان بملابس خليعة، فيديو أثار غضب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

أنجي حمادة

وفي 27 نوفمر الماضي ألقت الأجهزة الأمنية القبض المذيعة المغمورة إنجي حمادة، بسبب انتشار فيديوهات لها في أوضاع مخلة مع التيك توكر كروان مشاكل، وفي أثناء ضبطها حاولت إنهاء حياتها خوفا من مصيرها، وتم حبسها على ذمة التحقيقات التي تجرى حتى الآن بسبب فيديو المطبخ.

وأمام جهات التحقيق: ، أكد دفاع إنجي حمادة ، كروان مشاكل اللي نشر الفيديو عشان كان متزوجها الا ان الاخير نفي ذلك من خلال فيديو اثناء هروبة ، وتنفيذا لـ قرار ضبطه وإحضاره تم الالقاء القبض عليه وعلي المذيعة المغمورة والان الاثنين محبوسين علي ذمة القضية .

البلوجر أم زياد ونشر الفجور

في وقت آخر؛ قد تفجرت في مصر، حالة كبيرة من الغضب بعدما ظهرت "اليوتيوبر" البلوجر أم زياد، في فيديو مع طفلها وطفلتها مدعية أنها ضبطتهما في وضع مخل، وهو ما نتج عنه جدل كبير، وتم تقديم بلاغات ضدها تتهمها باستغلال الأطفال في تحقيق الأرباح عبر الإنترنت، مما استدعى تدخل السلطات، وأمرت النيابة بضبطها.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على "اليوتيوبر" المدوونة "ه س. إ." وشهرتها "أم زياد" مقيمة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، تنفيذًا لأمر النيابة العامة بضبطها، للتحقيق معها في اتهامها باستغلال أطفالها جنسيًّا والاتجار بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

القبض على المتهمة جاء عقب نشرها مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تظهر خلاله برفقة أنجالها وتدعي قيامهم بممارسة الأفعال المنافية للآداب، وذلك بغرض تحقيق نسب مشاهدات عالية لتحقيق مكاسب مالية.

بمواجهة المتهمة أقرت بارتكابها الواقعة، وتم ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إن الاتهامات التي تحقق النيابة مع المتهمة فيها هي الاتجار بالبشر وتعريض حياتها أطفالها للخطر، واستغلالهم لجني الأرباح والمشاهدات والإساءة لسمعتهم بادعاء ممارستهم الجنس، فضلًا عن انتهاك حرمتهم واستغلالهم تجاريًّا، بالإضافة لإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

خلال التحقيقات حاولت المتهمة؛ إنكار أن تكون قد عمدت لاستغلال أطفالها أو الاتجار بها، ولكنها اعترفت بأنها فعلت هذا الأمر لجلب المشاهدات وجني الأرباح ولكن لم تكن تعلم أنه مخالف للقانون، وهي الآن محبوسة على ذمة التحقيقات.

وسقطت أم زياد أيضا في قبضة الأمن هي ونجلها وزوجها، لاتهامهم بالإتجار في البشر، وفى 26 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة حكمها على المتهمة أم زياد بالسجن المشدد 7 سنوات ولزوجها بالسجن المؤبد، ولنجلها 10 سنوات مشدد.

صاحبة قناة يوميات أنوش

صاحبة قناة يوميات أنوش، والادق نبوية أنوش، فكانت تبث مقاطع فيديو على تطبيق تيك توك بملابس خليعة وأوضاع مخلة تتنافى مع القيم الأخلاقية، من أجل الشهرة وزيادة الأرباح على مختلف التطبيقات، ليتم القبض عليها من قبل مباحث الآداب، واتهمت بتقديم محتوى إباحي ومثير يخالف التقاليد والآداب العامة ويتنافى مع قيم وعادات المجتمع.

ويعود تفاصيل القبض عليها ، بعد بلاغ قدمت لجهات التحقيق اتهمها بنشر الفسق والفجور، لتحقيق أرباح وصلت إلى ألف دولار أسبوعيًا، كشفت التحقيقات الأولية تفاصيل هذه الفيديوهات.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سيدة تبث فيديوهات عبر حساب على موقع يوتيوب باسم «يوميات أنوش»، وذلك بعد بلاغ ضدها، اتهمها بالفسق والفجور، وقالت إن السيدة تبث فيديوهات باسم «الروتين اليومي»، وتظهر فيها بملابس مثيرة، لزيادة عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي، لزيادة نسبة المشاهدات.

وقضت المحكمة الاقتصادية، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» على «اليوتيوب» بالحبس 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وجاء ذلك في أبريل الماضى.

إبراهيم مالك و نشر الفسق والفجور

إبراهيم مالك.. تيك توكر وصاحب محتوى على تطبيق تيك توك، كان يحرض على نشر الفسق والفجور وبعد التطاول على فلاحي مصر، تقدم أحد المحامين ضده ببلاغ حمل رقم 1991575 لسنة 2022 للنائب العام، والذي يطالب بحماية المجتمع المصري والأسر المصرية من المحتوى غير الهادف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدها قامت نيابة الإسكندرية بالتحقيق مع إبراهيم خليل، المعروف باسم إبراهيم مالك، بسبب تقديم محتويات غير هادفة والتلفظ بألفاظ نابية وتطاوله على الفلاحين في مصر في أحد مقاطع الفيديو.

بيبو دامبل

انتشرت لشخص يدعي بيبو دامبل، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من جهات الدولة الرسمية، وتتنافى مع الآداب والأخلاق العامة، حيث حقق من خلال هذه المقاطع ملايين المشاهدات، وعقب متابعة وحدة الرصد بوزارة الداخلية تم ضبطه، ووجهت لهم تهم الشهير ونشر الفسق والفجور والإساءة لبعض مؤسسات الدولة والسخرية، وتجدد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يملك عددا كبيرا من الحسابات المختلفة على السوشيال ميديا، التي يستخدمها لنشر الفيديوهات المصورة الخاصة به، بغرض التربح من خلال جذب عدد كبير من المشاهدات، وثبت أن المتهم يتعمد السخرية من مؤسسات الدولة، وكذلك نشر ألفاظ ومحتوى يتنافى مع الذوق العام، ووجهت له النيابة تهم نشر الفسوق، والسخرية من المؤسسات العامة، وتهديد الأمن الداخلي للدولة.

القبض على صاحبة قناة يوميات هنادي

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية من القبض على صاحبة قناة هنادي والمعروفة إعلاميا باسم شبكة دعارة الهرم لاتهامها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام.

كشف المحامي أشرف فرحات تفاصيل القبض على هنادي، إذْ كان تقدم أشرف فرحات المحامي، ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة هنادي والتي تمتلك عددًا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحًّا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.

جاء في البلاغ؛ أن تلك القنوات وفقًا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلًّا صريحًّا وفعلًا فاضحًّا علنيًّا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.

تابع فرحات في بلاغه، أنه جمع عددًا من مقاطع تلك القناة التي توضح طبيعة المحتوى المقدم، والذي يعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لمخالفتها الصريحة لنص المادتين 25 و26 من القانون ذاته.

حيازة مخدرات تنهي مسيرة آية إيهاب

وفي واقعة أخري، ضجة كبيرة أحدثها خبر إلقاء القبض على البلوجر الشابة آية إيهاب، المشهورة بتقديم محتوى ترفيهي على موقع "التيك توك"، إذْ تداول متابعوها البالغ عددهم 190 ألف متابع، خبر إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تواجدها داخل شقة سكنية بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة، رفقة شاب، وبحوزتهما 860 طربة حشيش ومبالغ مالية كبيرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بتهمة الاتجار.

هدير عاطف وطليقها وشقيقته والاحتيال

من الاتجار في البشر ـ إلي النصب والأحتيال باسم البلوجر، أمرت جهات التحقيق بحبس البلوجر هدير عاطف وطليقها وشقيقته بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين.

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام هدير عاطف «بلوجر أزياء» وزوجها له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية، عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات عدة: «السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية»، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام «البلوجر» المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.