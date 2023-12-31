محمد العرابي: غزة تحولت لمنطقة منكوبة ومصر ستظل شريان الحياة لها (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قطاع غزة تحول لمنطقة منكوبة وستظل مصر شريان الحياة لها.

وحذر خلال لقاء مع برنامج "عن قرب مع أمل البخاري" الذي يعرض على فضائية "القاهرة الإخبارية" السبت، من استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية قائمًا في 2024.

وأكد أن الدبلوماسية المصرية حققت التوازن بين المبادئ والمصالح، كما أن الدبلوماسية الرئاسية أثرت بشكل كبير في نجاح السياسية المصرية، موضحًا أنه لا توجد رؤية واضحة حاليًا لحل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن إطالة أمد الأزمات أحد سمات المشكلات الدولية بالعصر الحديث، موضحا أننا سندخل عام 2024 بنفس الشكل الحالي بالنسبة للحرب الإسرائيلية ولكن مع تغير في التكتيك.

مجازر إسرائيلية متواصلة في غزة

وفي سياق متصل يواصل الاحتلال، القصف الجوى والبرى والبحرى على أنحاء متفرقة وسط كارثة إنسانية متفاقمة بمشاركة 30 ألف عنصر فى معركة خان يونس جنوباً بـ6 ألوية مقاتلة، 6 ألوية كاملة تقاتل منذ شهر ونصف بينما ينضم لواء سابع بعد فشل القوات فى إحراز تقدم وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر فى المخيم، وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة. وواصلت مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذى يشهد منذ 4 أيام قصفاً مكثفاً جواً وبراً، ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

وأطلقت دبابات الاحتلال عدة قذائف وسط مخيم «جباليا» شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس جنوباً.

ووثقت إحدى الكاميرات داخل قطاع غزة المحتل، مجزرة جديدة شنتها قوات الاحتلال على مدنيين، تم قصفهم أثناء تناولهم للغداء ليظهر فى مقطع الفيديو المتداول تناثر أشلاء المدنيين العزل على الطريق، فى مشهد مستمر لجرائم المحتل الصهيونى النازى للشهر الثالث على التوالى واعتقل الاحتلال مصابين داخل سيارة إسعاف عند حاجز عسكرى شرق قلقيلية، بالضفة المحتلة.

ودمرت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت المئات من الطواقم الطبية.