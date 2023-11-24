طارق الشناوي يطالب مكي بالجمع بين محمد سلام وبيومي فؤاد في الكبير أوي

قال طارق الشناوي الناقد الفني: “إن الخلاف بين بيومي فؤاد ومحمد سلام ليس مشكلة دموية أو ثأرًا، فكل واحد منهما قال وجهة نظره فقط”.

أضاف طارق الشناوي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم: "محمد سلام قال ميروحش يعرض عرض مسرحي في السعودية، ودي قناعته، وأنا أختلف معاه، وبالنسبة لـ بيومي فؤاد ويمثل 99% من الفنانين، شايف ده شغل، ومافيهوش أي حاجة".

وتابع طارق الشناوي: "لا أدين موقف سلام، وهو اختار موقفًا، ولكن الباقين اختاروا موقفًا آخر، ولا يجب إدانتهم، والفن يقدم في كل الأحوال، وأنا ضد فكرة توقيف الدنيا في كل حاجة".

فرصة العمر لمكي يشتغل مع بيومي فؤاد ومحمد سلام:

أشار إلى قدرة النجم أحمد مكي على جمع بيومي فؤاد ومحمد سلام في مسلسل الكبير قوي، فرصة كبيرة، قائلًا: "فرصة العمر لمكي يشتغل مع الاتنين، والاتنين موهوبين جدًّا، وبعد الزوبعة الأخيرة، وجودهم مع مكي، ولو حضر كمان أشرف زكي في المسلسل كنقيب؛ هيكون مهم لكل الأطراف".

هاجم الإعلامي المصري محمود سعد، الفنان بيومي فؤاد عقب تصريحاته الأخيرة، ضد محمد سلام، والتى أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب اعتذار الأخير عن المشاركة فى مسرحية زواج اصطناعي ضمن فعاليات موسم الرياض.

ظهر الإعلامي الكبير محمود سعد، عبر موقع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: بيومي فؤاد ومحمد سلام، محمد سلام، خد موقف شجاع وهو عزيز على قلبي ومقدرش يشارك في المسرحية ولا هيقدر يوقف على المسرح لأنه مش بيحتقر الفن.

أضاف محمود سعد، قائلًا: الممثل طبيعة عمله صعبة عكس الصحفي والمهندس وكان من المفترض أن سلام يأخد الموقف وهو ساكت وملهاش لازمة، وأوقات كتيرة يتم الإعلان ليتلقي الدعم من الجماهير، وأن يعلن موقفه فهو موقف محترم وهو في القلب والعين.

أكمل الإعلامي محمود سعد، حديثه عن أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: الحكاية مش مستاهلة وهو تصرف شخصي منه فهو مش وزير ثقافة بلد ومش بيتكلم باسم أمة أو دولة ولا نقيب ممثلين ولا نقيب موسيقيين ولا هو مسئول عن المسرح، فهو ممثل فقط طله قال كلمتين وحشين على المسرح ومش فاهم يعني ايه فنان، وده تصرف شخصي منه وهو مش فاهم يعنى إيه فنان لما يمثل بلد يقول إيه وأنا معرفش بيومي لكن بقوله له راجع نفسك يا بيومي وأطلع قول أنا آسف عشان كلامك كان هرتلة وأنت فنان وليك جمهور والجمهور لابد أن يحترم ولابد أن تقول للناس أنا كنت منفعل زيادة عن اللزوم والموضوع هينتهي".