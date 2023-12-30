كيفية ضبط مستويات السكر في الدم

يؤكد الأطباء أن اتباع نمط حياة طبيعي وصحي قد يحسن من مستويات السكر في الدم ويساعد على ضبطها لأطول فترة ممكنة.

نصائح لضبط السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل، الطبي، ان اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية يسيطران على مرض السكري بشكل فعال.

وفيما يلي أهم التوصيات للسيطرة على مرض السكري من دون أدوية حسبما ذكر أطباء الغدد الصماء..

​تناول الأكل الصحي

يجب تضمين الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية ضمن وجباتك اليومية بالإضافة إلى ضرورة تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

تحسن التمارين الرياضية حساسية الأنسولين كما تقلل ارتفاع مستويات السكر في الدم وتعزز إدارة الوزن، ويتم ذلك من خلال التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل ، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات.

الحفاظ على وزن صحي

فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن قد يحسن من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

مراقبة تناول الكربوهيدرات

الكربوهيدرات لها تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم، فعليك استهلاك الكربوهيدرات بالتساوي على مدار اليوم واختر الكربوهيدرات المعقدة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات غير النشوية.