السبت 30 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رئيس الوزراء ينصح المواطنين بإبلاغ الأجهزة الرقابية في حالة اكتشاف منافذ بيع سلع بأسعار مرتفعة (شاهد)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك مراجعة شهرية مع المصانع في التسعير لضمان أن تصل السلع للمواطنين.

 

 

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وتابع "مدبولي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه سيكون بالمحافظات لجنة لمتابعة التنفيذ، لافتا إلى أن هناك مئات المنافذ وذلك سيأخذ الكثير من الوقت، قائلا: "سنبدأ بـ7سلع اإستراتيجية وسيتبعها باقي السلع".

 

وأشار إلى أن  الحكومة تهتم بوصول السلع للمواطن بسعر مناسب، موضحا أنه : “لا نتدخل مع المُنتج في التسعير ولكن ما يهمنا أن يكون السعر منضبط”، لافتا إلى أن كافة الأجهزة الرقابية ستقوم بعملها، معقبًا: “أنا بطالب المواطن نفسه انه يشارك معانا بصورة إيجابية”.

 

وواصل  أنه بمجرد إعلان الأسعار الاسترشادية للسلع إذا وجد المواطن أية مغالاة في أي منفذ عليه إبلاغ الدولة فورًا.

وأكمل   أنه تم توجيه وزارة العدل بتعديل القانون لتغليظ العقوبة على من يحتكر السلع الإستراتيجية التي حددها قرار رئيس الحكومة، لافتا إلى أنه تم تحديد السعرمع اتحاد الغرف والصناعة لضمان أن تصل المنتجات بالسعر المناسب.

 

وأتم تصريحاته قائلا:"إن قرار وزير التموين بطباعة السعر على السلع والآليات الخاصة به".

 

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