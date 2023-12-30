طارق زايد: شفط الدهون ونحت الجسم الرباعي الأبعاد هى تقنيات لتناسق الجسم والوصول به للشكل المثالي

قال الدكتور طارق زايد، أستاذ جراحة التجميل والحروق و أستاذ جراحات اليد و العيوب الخلقية وعضو الجمعية المصرية والبورد الأوروبي لجراحات التجميل، إن "يتم شفط الدهون باستخدام أحدث تقنيات الموجات فوق الصوتية والتي تعمل على تحويل الدهون المتراكمة الصلبة إلى سائلة في ثواني معدودة فيسهل شفطها من الجسم".

وذكر أن "نحت الجسم بالفيزر يختلف بشكل كبير عن عملية شفط الدهون التقليدية والتي تعتمد فقط على إزالة الدهون من مناطق الجسم، أما نحت الجسم فيقوم على إبراز معالم الجسم الجمالية وتنسيق القوام بجانب شفط الدهون، كما أن الفيزر يستهدف الخلايا الدهنية دون أي تأثير على الأنسجة المحيطة أو الأعصاب، فلا يسبب أي مشاكل أو مضاعفات".

وأوضح أن "شفط الدهون ونحت الجسم الرباعي الأبعاد هى تقنيات لتناسق الجسم والوصول به للشكل المثالي. وليست لإنقاص الوزن، وبالتالي لا يمكن تحديد عدد معين من الكيلوجرامات ستفقده المريضة بعد الإجراء".

وأكد أن "البنج المستخدم هو البنج الموضعي مع مهدئ وفي حالات إستثنائية جداً قد يستخدم البنج الكلي مثل حالات خوف المريض أو المريضة من الإجراء".

وبسؤاله هل يمكن إجراء نحت الجسم لمريضة تعانى من السمنة المفرطة؟، قال: " للأسف لا، لأن نحت الجسم ليس تقنية للتخسيس أو إنقاص الوزن بل لتناسق الجسم و التخلص من الدهون الموضعية المتراكمة فى أماكن معينة عن طريق شفطها و منحه منحنيات أنثوية جذابة للسيدة وجسم رياضي ممشوق للرجل، لذلك فهذه المريضة تحتاج لإنقاص الوزن قبل اتخاذ قرار نحت الجسم".

واختتم بقوله ضرورة التدقيق في اختيار جرّاح التجميل المناسب للقيام بالإجراء الذي تحتاجينه إذ لابد من أن يتمتع بقدر كبير من المهارة، الدقة والخبرة.