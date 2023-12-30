إطلاق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024

أطلق المجلس الأعلى للجامعات مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 لتبدأ اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، بمقر جامعة المنيا.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس أطلق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة على أن يتم تقييم الجامعات وفقًا لـ7 معايير رئيسية.

معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وذكر متحدث التعليم العالي أن معايير مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة هي: (معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغيرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، معيار الجامعة والمجتمع).

ولفت متحدث التعليم العالي إلى أن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة تهدف إلى وصول الجامعات المصرية أن تصبح جامعات خضراء صديقة للبيئة.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات موقف دراسة الجدوى المُتكاملة التي يتم إعدادها لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد.

وافق المجلس الأعلى للجامعات على مقترح تطوير وإعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية، وتأسيس الشركات الجامعية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.



كما وجه وزير التعليم العالي بانتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

كما وجه وزير التعليم العالي رؤساء الجامعات بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 خلال فترة إجازة منتصف العام الدراسي، وتقديم كافة التيسيرات للطلاب والانتقالات الميسرة لهم، لكي يشاركوا في المعرض ولحضور الفعاليات المختلفة والمتنوعة التي ينظمها المعرض، من أجل تعظيم الاستفادة من المعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعُد عرسا ثقافيًا يساهم في رفع درجة الوعي والثقافة لدى الشباب.

ونبه وزير التعليم العالي بتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، لتحقيق أقصى استفادة مما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، والاستفادة منه في تنمية المهارات وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.