شاهد| فرحة مزارعو القليوبية بحصاد محصول البرتقال

في الصباح الباكر ينطلق مزارعو مدينة كفر شكر اشهر مدن محافظة القليوبية في إنتاج الموالح وخاصة محصول البرتقال واليوسفي.

في السادسة من الصباح ينطلق المزارعون وخاصة من السيدات اللاتى تتغنين بالمحصول وجماله والملقب لديهن بالذهب الأصفر، حيث تتغنين بأغانى ' البرتقان ابو خد باين.. الفص منه يسوا خزائن " وهى الأغنية التى انشدها الفنان الراحل محمد عبد الوهاب عن محصول البرتقال احتفالا وابتهاجا بالمحصول الذي تشتهر به المحافظات المصرية وخاصة محافظة القليوبية والتى تنتج ما يزيد عن 28 ألف فدان من المحصول بأراضيها بالمراكز المختلفة اشهرها طوخ وكفر شكر.

يقول اشرف محمد مزارع : يختلف المحصول بالمحافظة هذا العام في ارتفاع سعر السعر والذي يعتبر الأعلي منذ سنوات مما جعل المزارعون يشعرون بنوع من الرضا حيث ان انتاجية الفدان من محصول البرتقال هذا العام مرتفع حتي ينتج من 15الي 17طن ويعتبر هذا الانتاج جيد جدا مقارنة بالظروف والتحديات التي واجهت المحصول واهمها انتشار الذبابة البيضاء والتي استعد لها المزارعون مبكرا بالرش ولكنها للاسف اثرت علي الانتاج ايضا.

وأشار إلى ان سعر المحصول في المحطة يبلغ 7.35 جنيه وفي السوق المحلي7.50 جنيه وهو يعتبر الاعلي فهو يختلف عن العام الماضي الذي كانت فيه التكلفة عالية ايضا ولكن سعره اقل من 5جنيه مما جعل بعض اصحاب الحدائق يتجهون لقطع اشجار البرتقال واستبدالها بزراعة الحبوب التي ارتفع سعرها في الآونة الاخيرة بعد وجود تسعيره موحدة تراعي المزارع.

وعقب خالد صلاح "مزارع" ان مواصفات برتقال التصدير مختلفة عن السوق المحلي ولابد أن تكون الثمار خالية من الذبابة والحشرات الامراض وأعمال مكافحة الامراض تأتي بالرش منذ شهر يوليو فيتم الرش مرتين ، اما المحلي فيختلف سعره علي حسب مواصفات الحجم والجودة

وبىتقال التصدير قد يكون سعره احيانا اقل من المحلي السبب في ذلك التاجر الوسيط الذي يربح اكثر من المنتج والمستورد مستغلا عدم وجود تسعيره موحده ويتربح من ذلك.

عند عملية الجمع.

و استطرد ربيع جمعة عامل بقوله : ان العمل يكون منذ 7مساءا حتي4 العصر وكلما انخفضت درجة الحرارة زاد معدل الطرح موضحا ان الكثير يتجه لزراعة اليوسفي الصيني اكثر من البلدي وابو صره لان انتاجه كبير ويطرح مبكرا ويستمر لشهور.