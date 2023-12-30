وكيل صحة الفيوم يستقبل وفد قطاع الرعاية الأساسية

استقبل الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فى مكتبه وفد قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة برئاسة الدكتورمحمد عبد الله -رئيس الادارة المركزية للرعاية الاساسية و التمريض والدكتورة نيفين عبد رب النبى -رئيس الادارة المركزية للتمريض بحضور الدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية، وهالة احمد مدير ادارة التمريض بالمديرية، والدكتورة شيماء فتحى والدكتور محمود مهدى اعضاء المكتب الفنى لرئيس قطاع الرعاية الاساسية، وذلك من اجل تدشين المرحلة الثانية من وحدات التطوير حيث قام فريق الوزارة مع فريق الرعاية الاساسية بالمديرية بالمرور على المركز المتميز بالشواشنة ووحدة قارون والمركز الطبى بالريان (تحت الانشاء) لمتابعة الحالة الانشائية وذلك فى محيط مركز يوسف الصديق.

كما تم المرور على وحدات العامرية وزاوية الكرادسة التابعين لمركز الفيوم وايضا على المركز الطبى بطامية وايضا المركز الطبى بسنورس ووحدة الكعابى الجديدة وبعد المرور تم عقد اجتماع اخر بمكتب السيد الدكتور وكيل الوزارة لاختيار الوحدات المناسبة للمرحلة الثانية وعددهم 10 وحدات ليصبح العدد فى اجمالى المرحلتين الاولى والثانية 17 وحدة وناقش الاجتماع الثانى ايضا سلبيات المرور وكيفية معالجتها .

ووجه الدكتور رئيس الادارة المركزية للرعاية الاساسية، الشكر لفريق الرعاية الاساسية بالمديرية للمجهود المبذول , وتاتى هذه الزيارة بناءا على توجيهات الدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية بوزارة الصحة والسكان.

ادارة الجودة

ومن جهه اخرى عقدت ادارة الجودة بمديريةالصحة بالفيوم بقياده الدكتورة حنان كمال -مديرة الادارة بالتعاون مع ادارة التدريب بقياده الدكتورة اسماء شريف يوما تدريبيا عن كيفية عمل الخطه الاستراتيجية وذلك تمهيدا لعمل خطط استراتيجية بالمستشفيات و الادارات الصحية والادارات الفنية وذلك بحضور الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وتم خلال التدريب شرح النموذج الخاص بالخطة والمعدة من مدير إدارة الجودة و حضر التدريب ٦٠متدرب من مديري المستشفيات ووكلائهم ومديري الادارات الصحية والفنية ومنسقي الجودة بالمستشفيات والادارات الصحية وكذلك فريق الجودة بالمديرية.

وقد حاضر في اليوم التدريبي الدكتورة حنان كمال مدير اداره الجودة وقيادات مديريه الصحه بالفيوم.

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