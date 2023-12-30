استمرار فعاليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعي الأثري بمدارس الفيوم

تواصل إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم تنفيذ فاعليات مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعي الأثري بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وريحاب عريق وكيلة المديرية، والدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم.

خلال ذلك قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم برئاسة نرمين عاطف مدير الإدارة، بتنفيذ زيارة إلى مدرسة التوفيق الإعدادية للبنات، وعمل محاضرة حول "أهم المعالم الأثرية"، في إطار احتفالات المنطقة باليوم المصرى للوعى الأثري.

الوعي الأثري تقدم محاضرة بعنوان "أهم المعالم الأثرية"

وأوضحت إيمان علاء من إدارة الوعي الأثري أن من أهم المعالم الأثرية كنوز الملك توت عنخ آمون، أضاف للذهب بريقًا وارتبط اسمه بالمجد على مر العصور، كونه من أشهر ملوك مصر القديمة بمقتنياته الجنائزية الفريدة، وذلك ما تم الكشف عنه بعدما قام هوارد كارتر عالم الآثار البريطاني باكتشاف مقبرة الملك الذهبي في منطقة ‏وادي الملوك.

ونالت مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون شهرة عالمية واسعة لما ‏احتوته من ثروات وكنوز عند اكتشافها، فهي المقبرة الملكية الوحيدة التي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيًا، فكان ولا زال الجميع ينظرون بدهشة وانبهار إلى مقتنيات مقبرته الفريدة ويتطلعون للتعرف على الملك توت عنخ آمون، فهو أيقونة عالمية للتعبير عن مصر.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور هشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح مدير ادارة الانشطة الثقافية بالمديرية والدكتورة فاطمة الماوردي مدير التخطيط والمشروعات مهندس عصام الدش مدير التعليم الفني بإدارة غرب الفيوم التعليمية ومسئولي التخطيط والمشروعات بادارة شرق الفيوم التعليمية واشرف الصاوى مدير الشؤون التنفيذية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وبحضور أعضاء إدارة الوعي الأثري ايفت اميل وهدى محمد ومريان اسحاق المفتشات بإدارة الوعى الاثري.

الجدير بالذكر أنه منذ أن إكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، أصبح الملك توت عنخ آمون اسمًا مألوفًا، وصار أحد أشهر الحكام علي مر التاريخ وصار أسمه مرادفا لقوة مصر القديمة، بل أصبح الأمر أن عندما نفكر في الفرعون نفكر بالملك توت عنخ آمون أولا، فكنوزه تقف شاهدا شامخا على مدى التقدم والرقي والثراء.