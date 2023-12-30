هل يختفي "وضع القيادة" في خرائط جوجل على Android

في عام 2022، أعلنت جوجل أنها ألغت وضع القيادة المساعد الذي كان يوفر شاشة رئيسية لـ “لوحة التحكم”. ترك هذا واجهة مستخدم محسّنة أخرى في خرائط Google لنظام التشغيل Android، والتي كانت تسمى أيضًا "وضع القيادة"، ولكنها تواجه الآن أيضًا الإيقاف في فبراير 2024.



حول APK Insight: في منشور "APK Insight" هذا، قمنا بتفكيك أحدث إصدار من التطبيق الذي قامت Google بتحميله إلى متجر Play. عندما نقوم بتفكيك هذه الملفات (وتسمى ملفات APK، في حالة تطبيقات Android)، يمكننا رؤية أسطر مختلفة من التعليمات البرمجية ضمن تلك التلميحات إلى الميزات المستقبلية المحتملة. ضع في اعتبارك أن Google قد تقوم أو لا تقوم بشحن هذه الميزات على الإطلاق، وقد يكون تفسيرنا لماهيتها غير كامل. سنحاول تمكين تلك التي اقتربت من الانتهاء، ومع ذلك، لنوضح لك كيف ستبدو في حالة شحنها. مع أخذ ذلك في الاعتبار.

نعتقد أن هذا يشير إلى "وضع القيادة" المتبقي في خرائط Google لنظام Android. الميزة التي أوقفتها جوجل سابقًا كانت تُعرف باسم “لوحة معلومات وضع القيادة المساعد”. وقد وفر ذلك شاشة رئيسية تحتوي على خريطة واقتراحات الوسائط وعناصر التحكم في الصوت بالإضافة إلى اختصارات الاتصال والرسائل النصية. كان من المفترض أن يحل هذا محل Android Auto لشاشات الهاتف، على الرغم من أن معظم المستخدمين اعتبروه بمثابة تخفيض للإصدار السابق.

وبالمقارنة، يتم الوصول إلى وضع القيادة في خرائط Google بعد بدء التنقل أثناء القيادة ويظهر كشريط أسود أسفل شاشة هاتفك. هناك وصول سريع إلى المساعد وخرائط Google ومشغل الموسيقى المتوافقة والبودكاست والكتب الصوتية وتطبيقات البث الأخرى، بالإضافة إلى واجهة مستخدم محسّنة للوسائط مع أهداف لمس كبيرة.

عادةً ما أقوم بإيقاف تشغيل "وضع القيادة المساعد" أثناء القيادة. على الرغم من أن حجم الزر المتزايد جميل، إلا أنني أجد أن عناصر التحكم في الوسائط محدودة للغاية (التشغيل أو التقديم السريع لمدة 30 ثانية). لترجيع بودكاست، عليك النقر فوق أيقونة التحكم في الوسائط ثم العثور على زر الترجيع والشاشة التالية. هذا يأخذ الانتباه بعيدا عن الطريق.