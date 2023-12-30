فيلم Dunki.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

حصد فيلم Dunki على 110 ألف جنيه، أمس، الجمعة، في شباك التذاكر المصرية.

قصة فيلم Dunki لـ شاروخان

وتدور قصة فيلم Dunki للفنان العالمي شاروخان حول رحلات الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها الهنود للهجرة إلى بلدان مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية ويسلط الفيلم الضوء على الاستخدام الخاطئ للطرق الخلفية وغير القانونية للقيام بهذه الهجرة وتقع أحداث الفيلم في الإطار الكوميدي الدرامي.

شاروخان يتحدث عن تصوير فيلمه Dunkiفي السعودية

ويشار إلى أن الفنان العالمي شاروخان ظهر في مقطع الفيديو منذ أيام وهو يقف في منطقة صحراوية بالمملكة العربية السعودية ووجه الشكر لوزارة الثقافة السعودية باللغة العربية، قائلا: شكرًا وأكمل حديثه باللغة الإنجليزية.

وأضاف شاروخان: شكر كبير جدا لوزارة الثقافة السعودية العربية، وفريق عمل فيلم Dunkiوكل من ساعد على إكمال تلك المرحلة من تصوير الفيلم والتي كانت تسير بسلاسة ولا يوجد شيء أكثر إرضاء من استكمال

مرحلة من مراحل تصوير عمل جديد، كما هو الحال في فيلم Dunki في السعودية، نشكركم على منحنا مثل هذه المواقع الرائعة وكرم الضيافة وأود أن أشكر مخرج الفيلم راجكومار هيراني Rajkumar Hirani وبقية الممثلين وطاقم العمل في الفيلم شكرا لكم جميعا فليبارككم الله.

آخر أعمال شاروخان

ويذكر أن من آخر أعمال الفنان العالمي شاروخان التي عرضت للجمهور فيلم Rocketry The Nambi Effectوالذي تدور قصته حول قصة نامبي نارايان، والذي تم تجنيده جاسوسا واعتقل في عام 1994، وعلى الرغم من حصوله على حريته إلا أنه يقاتل من أجل العدالة وإثبات أن مسؤولي الشرطة هم من ورطوه بالأمر زورًا وهو ليس له ذنب وتتابع الأحداث.