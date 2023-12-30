عاجل
أسعار السلع الغذائية في مصر بعد قرار رئيس الوزراء
السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره شيفيليد يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

txt

مانشستر سيتي يفوز على شيفيليد يونايتد في البريميرليج

جاء هدف مانشستر سيتي الأول عن طريق رودريجو هيرنانديز كاسكانتي في الدقيقة الـ 14 من عمر الشوط الأول، بينما ضاعف زميله جوليان ألفاريز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لينتهي اللقاء بفوز السماوي بنتيجة 2/0.

ووصل مانشستر سيتي للنقطة الـ 40، ليحتل المركز الثالث بترتيب البريميرليج لهذا الموسم، فيما جاء شيفيلد يونايتد في المركز الأخير بـ 9 نقاط.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

وبدأ مانشستر سيتي مباراة شيفيلد يونايتد بالتشكيل التالي:

حارس المرمي: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول.           

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، رودري.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، جاك جريليش.

الهجوم: خوليان ألفاريز.

مواد متعلقة

تين هاج يعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

3 تحديات أمام أنشيلوتي مع ريال مدريد
الجريدة الورقية