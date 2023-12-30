زواج ثراء جبيل ومختار الديناري فجأة بأمريكا يثير الجدل.. سر تخليها عن أهلها في عقد القران

فاجأت الفنانة ثراء جبيل الجمهور بعقد قرانها على خطيبها مختار الديناري، بالولايات المتحدة الأمريكية بعيدًا عن أسرتها وأسرة زوجها، دون إقامة حفل زفاف ضخم يحضره الأهل والأصدقاء وزملاؤها من الوسط الفني، ما أثار تساؤلات الكثيرين حول السبب.

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل تكشف سبب زواجها فجأة في أمريكا بعيدًا عن أهلها

سرعان ما كشفت ثراء جبيل سبب عقد قرانها المفاجئ، في غير موعده المحدد، مشيرة إلى أنهما قررا الزواج في أمريكا بعدما جاءت له منحة فولبرايت سوف تجبره على البقاء عامين هناك، لذا قررا اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن أيضًا مع أجواء احتفالات الكريسماس التي تعتبرها أجمل أوقات السنة.

ثراء جبيل

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

لحظة وداع ثراء جبيل لزوجها في المطار بالدموع

ونشرت ثراء جبيل مقطع فيديو يوثق لحظة رومانسية بينها وبين زوجها مختار الديناري، لحظة توديعها له في المطار، بعد عقد القران، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان زفاف بسيط وطرحة أنيقة باللون الأبيض، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل تكشف موعد إقامة حفل زفافها في مصر

وأكدت ثراء جبيل أنها ستحتفل بزفافها وسط أسرتها وأصدقائها في مصر بعد عودة زوجها من المنحة، حيث علقت على الفيديو قائلةً: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين.. قررننا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبة لي.. في الكريسماس 25/12/2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

نجوم الفن يهنئون ثراء جبيل ومختار الديناري بزواجهما

في الوقت نفسه، حرص عدد ضخم من نجوم الوسط الفني على تهنئة ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري على عقد القران، وكان أبرزهم: هنا الزاهد، وأحمد جمال سعيد، وهدى المفتي، وولاء الشريف، ومريم الخشت، وآية سليم، وبسنت صيام، وركين سعد، وهند عبد الحميد.

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

آخر أعمال ثراء جبيل

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال ثراء جبيل الفنية دورها المميز "سامية" في مسلسل "ورق التوت"، الذي عُرض شهر أكتوبر الماضي على قناة CBC الفضائية، وشاركها البطولة النجوم شريف سلامة، وأسماء جلال، وسلوى عثمان، ومصطفى منصور، ومعتز هشام، وخالد أنور، وهو من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.

ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري

وتدور أحداث ورق التوت داخل الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار درامي متشابك لمدة تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم.

ثراء جبيل من مسلسل ورق التوت

هذا بالإضافة إلى معالجة بعض القضايا الحساسة منها الختان والعنف المنزلي وتحدید النسل والجھل والاضطراب النفسي والتنمر والتحرش الجنسي والمشاكل الطبقیة.