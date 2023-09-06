ثراء جبيل تستعرض الوشم بفستان مكشوف (صور)

تألقت الفنانة ثراء جبيل بلوك جريء وجذاب؛ ليبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

الفنانة ثراء جبيل

وبدت ثراء جبيل بفستان مثير مكشوف ناحية الخصر؛ ليبرز رشاقتها وأنوثتها، وتميز بلونة المشجر بدرجات الأزرق مع الأصفر، وتزينت بوشم أسفل الصدر؛ ليضيف لمسة أنثوية مثيرة.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ثراء تصفيفة شعر بسيطة تاركة خصلاتها السوداء تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعمة؛ لتعكس جمال ملامحها.

ثراء جبيل

ووضعت ثراء جبيل مكياجًا هادئًا، فحددت ملامحها ببلاشر باللون النود، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح.

أحدث أعمال الفنانة ثراء جبيل

وكانت شاركت الفنانة ثراء جبيل فى فيلم "رهبة - مصنع الكراسى" بطولة النجم أحمد الفيشاوي الذي حقق إيرادات متواضعة منذ طرحه فى السينمات.

وطرح صناع العمل أغنية دعائية خاصة بالفيلم بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، وهى من غناء الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، وامتزجت المشاهد الدعائية للفيلم الأكشن بالكوميديا.

وأكدت ثراء جبيل أنها تحضر لبطولة مسرحية جديدة بعنوان "وعملت إيه فينا السنين" تأليف وإخراج محمد سمير ويشارك فى بطولتها حازم ايهاب.