أمطار متوسطة ورياح خفيفة بمركز إدكو في البحيرة

شهدت مدينة ش إدكو موجة من الأمطار المتوسطة ، والتي إستمرت لفترة طويلة ،وطقس مائل للبرودة ، مع رياح خفيفة ، مثيرة للرمال والأتربة أحيانا ، مما يؤثر علي معدل الرئية للسائقين ، أثنا قيادتهم السيارات ، في الطريق الدولي الساحلي .

ودفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو ، بالمعدات والأطقم و سيارات الكسح، لسحب المياة من الميادين والشوارع ، الناجمة عن سقوط الأمطار . لضمان سيولة المرور .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،على إستمرار رفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ،ورفع التجمعات أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

ووجهت نائب محافظ البحيرة ،مراجعة كافة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف، و تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.