رئيس جامعة سوهاج يشارك بالاجتماع الدوري للأعلى للجامعات بالمنيا

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عقد في رحاب جامعة المنيا، اليوم السبت، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور مصطفي رفعت امين المجلس و الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا و رؤساء الجامعات الحكومية.

وقال النعماني، إن المجلس استهل جلسته بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفوز سيادته بفترة رئاسية جديدة، بما يعكس إيمان الشعب بقيادته الحكيمة، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقال النعماني، انه تم مناقشة عدداً من الملفات الهامة على طاولة المجلس، ومنها استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الجامعي الحالي، ومتابعة الخريطة الزمنية لنهاية الترم، والاستعداد لفعاليات الفصل الدراسي الثاني. موجهاً بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

وأضاف النعماني، انه تم مناقشة استعدادات المستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ في مختلف الجامعات بالتزامن مع أعياد الميلاد، مضيفاً ان الدكتور ايمن عاشور قد اشاد بتقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية المرموقة، وإدراج 28 جامعة مصرية في النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات العربية من بين 115 جامعة عربية، لتصبح الجامعات المصرية الأكثر تمثيلًا بالتصنيف العربي للجامعات العربية، كم ااستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر،، مضيفاً ان المجلس أطلق مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 لتبدأ اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري.

وقال النعماني انه علي هامش المجلس تم تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد، والذي يأتي تنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي قد أطلقتها وزارة التعليم العالي، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من أجل دعم التحالفات الإقليمية في القيام ببناء التنمية الشاملة، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات كنواة لتحالف إقليمي شمال الصعيد، بين الحامعات الحكومية والخاصة وكذلك بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بالاقليم.