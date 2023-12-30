داليا شوقي تحسم الجدل بشأن مشاركتها في مسلسل "وبينا ميعاد".. تفاصيل

تضاربت الآراء خلال الأيام القليلة الماضية، حول مشاركة الفنانة داليا شوفي في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" المقرر طرح قريبًا، بعد ما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا وأصبح له متابعين، كما كان للفنانة داليا شوفي دورًا مميزا حاز على إشادة الجمهور .

وحسمت الفنانة داليا شوقي، الجدل حول مشاركتها في مسلسل "وبينا ميعاد"، بمنشور عبر حسابها الشخصي، موضحة سبب اعتذارها عن المشاركة في الجزء الثاني لـ"وبينا ميعاد" المقرر عرضه في الفترة المُقبلة بعدما حقق الجزء الأول منه نجاحًا .

وكتبت داليا شوقي في منشور عبر حسابها الرسمي بـ"انستجرام"، كاشفةً الأمر: "كان سر كبير وتقيل بس اعتقد دلوقتى كلكوا عرفتوه.. بالنسبة لي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد"، لافتة إلى: "مقدرتش أكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير.. الأمانة راحت لشخص أنا بحبه جدًا.. وبتمنى التوفيق للجميع".

وأضافت داليا شوقي موجهةً الشكر للجمهور: "شكرًا على كل رسائلكم وعلى حبكم.. يا رب هند تفضل في قلوبكم زي ما هي كانت وستظل حتة مني".

مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن “صبري فواز” الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد "على وطاهر ومراد ومصطفى" نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية “شيرين رضا” التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات “أروى وهند وليلى ونيللي” ونشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

مسلسل "وبينا معاد" الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.

جدير بالذكر أن شبكة قنوات dmc، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الرسمي للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة الفنانة شيرين رضا والفنان صبري فواز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن مسلسلات الموسم الشتوي 2023.