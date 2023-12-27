الجيش السوداني يقصف عدة مواقع لميليشيا الدعم السريع

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن الجيش السوداني قصف مواقع لميليشيا الدعم السريع بمحيط الإذاعة والتليفزيون ومزارع شمبات والحلفايا.

ميليشيا الدعم السريع

وأشار، في رسالة له على الهواء على قناة القاهرة الإخبارية، وقت سابق، إلى أن ميليشيا الدعم السريع منعت المواطنين من الخروج من ود مدني وسط السودان، فيما تمارس عمليات النهب بها.

الأوضاع الإنسانية في ود مدني

وأكد أن "الأوضاع الإنسانية في ود مدني صعبة للغاية، بجانب نقص المستلزمات الطبية في ود مدني، والمرضى بحاجة للرعاية"، لافتًا إلى أن هناك تحليقًا مكثفًا للطيران السوداني في سماء العاصمة الخرطوم.