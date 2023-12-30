السبت 30 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مواصلة جهود الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

بوابة الوفد الإلكترونية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من تحقيق النتائج التالية:-  ضبط (4 أشخاص - مقيمين بدائرتى مركزى  شرطة "أرمنت ، إدفو")، وبحوزتهم (2130 لتر سولار - 1860 لتر بنزين 92).

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر الرسمى ، وأضافوا بتحصلهم على المضبوطات من (مالكى محطتين وقود) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تحرر محضر بالواقعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن مطروح           

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، من   ضبط (مالك محل بقالة ، وبرفقته تاجر - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال قيادة أحدهما سيارة مُحملعليها (38 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهتهما إعترفا بأن المضبوطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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