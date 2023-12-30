مواصلة جهود الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من تحقيق النتائج التالية:- ضبط (4 أشخاص - مقيمين بدائرتى مركزى شرطة "أرمنت ، إدفو")، وبحوزتهم (2130 لتر سولار - 1860 لتر بنزين 92).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر الرسمى ، وأضافوا بتحصلهم على المضبوطات من (مالكى محطتين وقود) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تحرر محضر بالواقعة و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن مطروح

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح ، من ضبط (مالك محل بقالة ، وبرفقته تاجر - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) حال قيادة أحدهما سيارة مُحملعليها (38 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع) بمواجهتهما إعترفا بأن المضبوطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.