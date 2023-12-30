خلال حديثه لـ الوفد.. سفير السلام العالمي لـ«CULPAC» يؤكد على ضرورة تأهيل الجيل الجديد لمواجهة التحديات

هنأ حسين غلموش، سفير السلام العالمي لمنظمة CULPAC "المجلس العالمي لسلام الأمم والقارات"، العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيا أن يكون عاما مليئا بالسلام و الآمان لكافة الشعوب وأن يحمل كل الأماني الطيبة لأطفال العالم، مضيفًا: “عام سعيد و ميلاد مجيد بكل لغات العالم لكل شعوب الارض”.

وأكد “غملوش” للوفد، أن عيد الميلاد المجيد هو روح المحبة، هو الوقت الذي يجب أن تسود فيه محبتنا لله ومحبتنا للبشر على كل كراهية ومرارة، مضيفًا: “ وعسى ان تحمل الايام والسنوات المقبلة الخير للجميع ويحل السلام على كل بقاع الارض واتمنى للجميع في هذه الايام المباركة عيداً مجيداً سعيداً”.





وتحدث حسين غلموش، عن هجرته وحياته في إيطاليا كرسالة داعمة للشباب الطامح في السفر والعمل بالخارج، قائلًا: "هاجرت وعائلتي وطفلاي الى ايطاليا بحثا عن امان فقدته منذ صغري وعانيت من صعوبات في البدء حتى بدات العمل وتعلمت اللغة واستقريت بطريقة جيدة ، ولهذا فانا اشعر مع المهاجرين الجدد واحاول مساعدتهم بكل طاقتي على التأقلم وتعريفهم كيفية احترام القانون واحترام الاخر وايجاد فرص العمل لهم قدر استطاعتي، في بلاد تعيش السلام وتحترم حقوقهم في العيش السليم والكريم للمحافظة على تنشئة جيل واعي منفتح على جميع الثقافات وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم للعيش بسلام وعلينا مساعدتهم وتوجيههم واستثمار طاقاتهم وتشجيعهم للنظر الى المستقبل نظرة ايجابية، لان الارض تتسع للجميع".

وتابع سفير السلام العالمي لمنظمة CULPAC، “هناك الكثير من التحديات التي نواجهها نحن واولادنا ومنها ما يتعلق بالتغير المناخي وانخفاض مستوى التعليم والفقر لذا من الضروري ان يتم تأهيل الجيل الجديد من خلال المساعدة في مشاريع التدريب وتنمية المهارات وتعزيز التعليم”.

وأشار إلى ضرورة الحد من التلوث والاحتباس الحراري من خلال الاعتماد كليا على الطاقات البديلة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وترشيد استعمال المياه للمحافظة على الثروة المائية للحد من الاخطار الكارثية التي تهدد العنصر البشري والتي سوف تؤدي في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الى تفاقم ازمة نقص الغذاء في البلدان النامية والتي تعاني اصلا من الحروب والازمات الاقتصادية والمجاعات وانتشار الفقر والامراض".





واختتم: “ لهذا علينا تشجيع مبادرات السلام وتقويتها وعلينا العمل قلبا واحداً متحدين لنحافظ على اولادنا والاجيال القادمة من اي اضرار تطالهم او تنال من وجودهم الامن في هذا العالم”.





