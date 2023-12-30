تشييع جثامين أطفال الجمرك ووالديهما ضحية الطمع والميراث بالإسكندرية

شهدت محافظة الاسكندرية، اليوم اليبت، حشود عدد كبير من المواطنين لتوديع أسرة حريق الجمرك الذى لقى مصرعهم أثر حادث نشوب حريق هائل باحد الشقق بمنطقة الجمرك بسبب الخلافات على الميراث ، حيث رافقت جنازة رهيبة جثمان المجنى عليهم الى مثواهم الاخير

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة الضحايا الـ 5 خلال مراسم تشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير في مقابر العائلة بمحافظة الإسكندرية.

من جانب آخر تحولت منطقة الجمركة الى ثكنة عسكرية وحضور امنى مكثف عقب حضور المتهم إلى موقع الحادث وسط حراسة أمنية مشددة، والتي فرضت كردون أمني، لحين الانتهاء من تمثيل الجريمة أمام ممثل جهات التحقيق المعنية، فيما أشار المتهم إلى الأدوات المستخدمة فى الحادث.

وبدأ المتهم علاف، فى العقد الرابع من العمر، بشرح كيف ارتكب جريمته والمواد المستخدمة فى الحريق، وكيفية سكب مادة سريعة الاشتعال على المنزل؛ لإشعال النيران فيه، قبل أن يغلقه.

كانت قد استمعت النيابة إلى شرح مفسر من المتهم حول كيفية ارتكاب الجريمة، والأدوات المستخدمة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيق، مع طلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وندب الأدلة الجنائية وسؤال شهود عيان الواقعة، واستعجال تقرير الطب الشرعي، والتصريح بدفن المتوفيين في الحادث.

كان قد تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالعقار رقم 7 بسوق الميدان، بشارع الجمرك القديم ووجود وفيات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين وفاة زوج وزوجته وأبنائه الثلاثة، وتبين قيام أحد أقاربهم بإشعال النيران فى المنزل، احتجاجا على طلب المجني عليهم بحقهم فى الميراث.

واعترف المتهم الذي تربطه صلة قرابة بالمجنى عليهم، في التحقيقات التي أجراها المستشار كريم الخبى رئيس نيابة الجمرك، بإشراف المستشار علاء فرج المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بإرتكاب جريمته بسبب الخلاف على الميراث.

ووجهت النيابة للمتهم تهمتي الحريق العمد والقتل العمد، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وتقريرى الطب الشرعى، والحماية المدنية.