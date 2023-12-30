فيتوريا يتهرب من أحلام المصريين بشأن التتويج بأمم افريقيا

سادت حالة من الجدل خلال المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، والذي عقده عصر اليوم السبت، وذلك للإعلان عن قائمة الفراعنة.

وتهرب البرتغالي من أحد الأسئلة التي وجهها إليه عدد من الصحفيين حول وعوده للمصريين بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، حيث أكد أن لا يوجد أي مدرب يستطيع أن يعد بالتتويج باللقب.

وشدد على أنه يرغب في لعب 7 مباريات بالكان خلال الفترة المقبلة، مُشيرًا إلى أنه فاو بعدد من البطولات في مسبرته التاريخية.

وأضاف فيتوريا: "خلال مسيرتي لم أعد الجماهير بأي منها قبل خوضها، لكن ما أؤكده أن لدينا ثقة وقدرة على التنافس".

وتابع: "أمم إفريقيا مليئة بالمفاجآت، سنتعامل مع كل مباراة على أنها حياة أو موت، مثلًا بالنسبة لموزمبيق والرأس الأخضر".

وأكمل: " نمتلك في البرتغال لاعبين كثيرين لديهم نفس الروح، كان واضح إنهم يمتلكون كفاءة كبيرة جدًا".

وأردف: "لابد من منح الاحترام الكافي لكل منتخب، وندخل كل لقاء بالقوة الضاربة، وجاهزون لأي خصم في البطولة".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيخوض أول مباراة له في نهائيات أمم إفريقيا المقبلة أمام موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، قبل لقاء غانا في الثامن عشر من نفس الشهر، وينهي دور المجموعات بموقعة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.