أسباب استبعاد عبد الله السعيد من قائمة الفراعنة.. فيتوريا يكشف

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا استبعاد عبد الله السعيد، لاعب وسط بيراميدز، من القائمة النهائية للفراعنة، والتي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وعلق فيتوريا على عدم اختيار عبد الله السعيد في قائمة الفراعنة خلال بالمؤتمر الصحفى، حيث قال: "بالتأكيد لدي إعجاب بمستوى عبد الله السعيد لذلك وضعته فى القائمة الأولية التى كانت تضم 55 لاعبًا، حتى لا يغلق الباب أمام ضمه، ويصبح حلًا متاحًا أمامه فى الاختيارات النهائية".

وأوضح المدرب البرتغالي عن أنه فى نهاية الأمر اتجهت للاعب آخر فى القائمة النهائية، مشيرًا إلى أنه يسعى فى الاختيارات لإرضاء ضميره، والبحث عن مصلحة المنتخب فى المقام الأول.

قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا

حارس المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

خط الدفاع : أحمد حجازى، محمد عبد المنعم، على جبر، أسامة جلال، أحمد سامى، محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، أحمد فتوح، محمد حمدى

خط الوسط : حمدى فتحى، إمام عاشور، محمد الننى، مروان عطية، أحمد السيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمود حمادة.

الهجوم : محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا .