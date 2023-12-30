إزالة حالتي بناء مخالف بأولاد نجم القبلية في نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ عدد اثنان حالة ازالة فورية بناء مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم القبلية .

جاء ذلك بحضور محمد رضوان رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةحيال المخالفين .

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أنه تم تنفيذ حالتين ازالة فورية بزمام قروى اولاد نجم القبلية فالاولى شدة خشبية وتم فكها اثناء الشروع فى تنفيذها والحالة الثانية بحوض الشيخ على بخانس عبارة عن بناء سور بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة قيراط واحد وتمت الازالة حتى سطح الارض .

واشار انور أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.