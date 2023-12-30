قنا تنفذ حملة إزالات فورية بقرية القارة

شنت الوحدة المحلية لقرية القارة بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو تشت، حملة مكبرة، لإزالة حالات تعدى على الأرض الزراعية بناحية بلاد المال قبلى بزمام ناحية العوامر الغربية، عبارة عن اعمدة خرسانية وبناء بالطوب الابيض وتم الإزالة بمعرفة لجنة الازالات المكبرة برئاسة المركز على مساحة ٥٢٥م.

كما قامت الحملة بفك شدة خشبية بناحية كوم يعقوب وإزالة الاعمدة الحديدية بمساحة ١١٠ م.

وذلك فى إطار جهود الدولة بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.