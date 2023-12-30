وكيل تعليم الغربية يكرم فريق الإشراف على العرض الرياضي "بكره أحلى"

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فريق الإشراف لمدرسة كوين أوف بيس الخاصة، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، لمشاركة المدرسة بالعرض الرياضي "بكره أحلى"، بمشاركة ١٦٧ طالب وطالبة، خلال افتتاح فعاليات البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳ لكرة القدم (بنين-بنات)، والتي نظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والتي تم استضافتها في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الماضي، في كرة القدم والسباحة، بنادي اتحاد الشرطة الرياضي، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وشاركت فيها فرق من (١١) دول عربية وهي جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ولبنان، والمملكة المغربية، والجزائر، وليبيا، والعراق، وسلطنة عمان بالإضافة إلى دولة فلسطين.

وقدم وكيل الوزارة شهادات التقدير للسادة المشرفين على العرض الرياضي، تقديرا وتكريما لجهودهم، وتميز العرض الرياضي المقدم خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية للعام ۲۰۲۳، رافعين اسم تعليم الغربية بين جميع الفرق والدول المشاركة.



وتم التكريم بمكتب وكيل الوزارة، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.