شوارع دكرنس تغرق في مياه الأمطار.. ومجلس المدينة لا يتحرك

عجزت معدات مجلس مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية عن التعامل مع موجة الأمطار التي شهدتها مدن وقرى المحافظة الأسبوع الماضي ، حيث غرقت الشوارع بمياه الأمطار ولاتزال المشكلة قائة حتى الآن رغم مرور عدية أيام على هطول الأمطار ، وعجز المواطنون عن الوصول لمنازلهم والتوجه لأعمالهم بصعوبة بالغة .

وفي الوقت الذي أكدت رئاسة مركز ومدينة دكرنس قيامها بحملات لسحب مياه الأمطار من الشوارع إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي أثر لهذه الحملات ، حيث انتشر " الوحل" في الشوارع الرئيسية والفرعية بصورة كبيرة .

صعوبة التنقل

يقول فاروق إبراهيم السيد بأن مدينة دكرنس أصبح التنقل فيها سواء على الأقدام أو بالسيارات معانة منذ هطول الأمطار الأسبوع الماضي ، حيث لا يوجد أي أثر لمجلس المدينة في التعامل مع الحالة المطرية .

ويضيف أحمد الخولي بأن شارع مجلس المدينة وشارعي العروبة " أ " و" ب" أصبح السير فيهم بمنتهى الصعوبة نظرا لغرقها بمياه الأمطار ، وأشار إلى أن مجلس المدينة لم يقم بسحب المياه إلا من أماكن محدودة للغاية وبقية الشوارع غرقت في الأمطار وتحولت إلى وحل .

مشكلة كل عام

ويؤكد محمد عبد الغني بأنه في كل عام ومع هطول الأمطار تتجدد مشكلة غرق المدينة بمياه الأمطار ، وفور هطولها تبدأ معاناة المواطنين في التنقل أو الخروج والدخول للمنازل ، وكذلك التوجه لأعمالهم .

بلاغات الأمطار

ويشير محمود الشلقاني إلى أن معدات مجلس المدينة وكذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعجز تماما عن التعامل مع ظهور طفح لمياه المجاري في الأيام العادية ، فما بالنا بمياه الأمطار ؟ ، وأضاف أنه رغم البلاغات التي تصل إلى مجلس المدينة يوميا من غرق الشوارع بمياه الأمطار إلا أن المجلس لا يتحرك على الرغم من المعاناة التي نتعرض لها

وكانت رئاسة مركز ومدينة دكرنس قد أعلنت على صفحتها الرسمية القيام بعدة حملات لسحب مياه الأمطار من عدد من شوارع المدينة إلا أن المواطنين لم يشعروا بأي أثر لهذه الحملات ، حيث غرقت معظم الشوارع بمياه الأمطار بشكل واضح .

شارع أخر تحول إلى “ وحل”