السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم يهنئ الرئيس السيسي بثقة الشعب المصري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس  الشيوخ  برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

وأكد ان نتيجة الانتخابات جاءت معبرة عن الثقة الكبيرة  التي يوليها الشعب المصري لقيادته ووقوفه بقوة  خلفها  لاستمرار مسيرة الاستقرار والتنمية.

واعرب المستشار "عبدالرازق" عن تقدير كافة أعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم لجهود الرئيس السيسي في  استكمال البنية الأساسية للمحكمة وتوجيهاته المستمرة بذلك حتى تستطيع المحكمة تأدية عملها في حسم المنازعات  التجارية والاقتصادية و الاستثمارية وتعزيز حركة الاستثمار بين الدول العربية

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