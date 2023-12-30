السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

قرار قضائي حول عصابة ترويج الممنوعات في المعصرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة حوادث حلوان الكلية، قرارا بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بحيازة مخدر الإستروكس في منطقة  المعصرة.

ضبط عصابة العملات الافتراضية في القاهرة

ضبط سائق وموظف فندقي لاتجارهما في النقد الأجنبي بالغردقة

في وقت سابق نجحت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بحوزتهما كمية من الإستروكس وزنت 1.5 كيلوجرام، داخل بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الحبس سنة لمُدانٍ بتعاطي الحشيش وحيازة سلاح أبيض

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة 6 شهور وتغريمه 10 آلاف جنيه لإدانته بتهمة التعاطي في البساتين. 

وشمل الحكم معاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر آخرين وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثالثة (إحراز سلاح أبيض غير مرخص)، وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم جمال.م أنه بتاريخ 23 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي والإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 

 

كما أسندت له النيابة تهمة إحراز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "كاتر".

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